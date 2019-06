Learning Chinese

Chat attackmassage chair按摩椅(ànmóyǐ)A: There are a lot of public massage chairs in the shopping center. Have you tried them?现在的商场里有好多公共按摩椅,你有试过吗?(xiànzài de shānɡchǎnɡ lǐ yǒu hǎoduō ɡōnɡɡònɡ ànmóyǐ, nǐ yǒu shìɡuò ma?)B: Yup. Whenever I get tired of window shopping, I use them to take a rest. I even bought one for my house.有啊,我逛街逛累了就会去休息一会儿,我还买了一台放在家里用。(yǒu a, wǒ ɡuànɡjiē ɡuànɡ lèi le jiùhuì qù xiūxī yīhuìer, wǒ hái mǎi le yītái fànɡzài jiālǐ yònɡ.)A: Do you use it every day when you get home?你每天回家都会用吗?(nǐ měitiān huíjiā dōuhuì yònɡma?)B: Yeah. I sit in my massage chair after getting off work and the exhaustion of the day disappears very quickly.是的,每天下班之后我都会去按摩椅上坐会儿,一整天的疲劳很快就消失了。(shìde, měitiān xiàbān zhīhòu wǒ dōuhuì qù ànmóyǐ shànɡ zuò huìer, yīzhěnɡtiān de píláo hěnkuài jiù xiāoshī le.)A: Is it really that amazing? I'm going to head to your house this weekend to try it out.真的这么神奇吗?这周末我就要去你家试一下。(zhēn dez hème shénqí ma? zhèzhōumò wǒ jiùyào qù nǐjiā shìyīxià.)

Illustration: Xia Qing/GT