Learning Chinese

receipt发票(fāpiào)A: Should I call the waiter so we can pay?我们叫服务员,买单吧?(wǒmén jiàofúwùyuán, mǎidān ba?)B: Okay. You're done eating I take it?好。你吃完了是吧?(hǎo. nǐ chīwán le shìba?)A: Oh, wait. I remember that this place makes you go to the front register and scan a QR code to pay.哦,等等。我记得他们家是去前台直接结账扫码买单。(òu, děnɡděnɡ. wǒ jìdé tāménjiā shì qù qiántái zhíjiē jiézhànɡ sǎomǎ mǎidān.)B: Okay, so let's grab our stuff and go. Don't forget your phone.好,那我们收拾好东西过去吧。别忘了你的手机。(hǎo, nà wǒmén shōushí hǎo dōnɡxī ɡuòqù ba. bié wànɡ le nǐ de shǒujī.)A: I remember the last time we came here, they said that if we don't get a receipt, we get 20 percent off.我记得上次来他们家,说不开发票的话,八折优惠。(wǒ jìdé shànɡcì lái tāménjiā, shuō bùkāi fāpiào de huà,bāzhé yōuhuì.)B: We still should get a receipt. You can scratch them for a prize, what if we win?我们还是得要发票的。那发票都可以刮奖,万一我们中大奖了呢。(wǒmén háishì déi yào fāpiào de. nà fāpiào dōukěyǐ ɡuājiǎnɡ, wànyī wǒmén zhònɡdàjiǎnɡ le ne.)

Illustration: Xia Qing/GT