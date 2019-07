Learning Chinese

night run夜跑(yèpǎo)A: This Friday I want to go to Chang'an Avenue for a night run. You want come?这周五我要去长安街夜跑。你来吗?(zhèzhōuwǔ wǒyào qùchánɡānjiē yèpǎo. nǐ láima?)B: Chang'an Avenue? I ran it once during college. It was really troublesome.长安街?我大学的时候去跑过。真的很麻烦。(chánɡānjiē? wǒ dàxué de shíhòu qù pǎoɡuò. zhēn de hěn máfán.)A: Troublesome? Why? Isn't it just going on a normal run?麻烦?为什么?不就正常跑步么?(máfán? wéishíme? bùjiù zhènɡchánɡ pǎobù me?)B: Nope. I remember that when I reached some major tourist spots, I had to go through a security check.不是。我记得我当时到了一些大的景点附近,还是要停下来接受安检的。(bùshì. wǒ jìdé wǒ dānɡshí dào le yīxiē dà de jǐnɡdiǎn fùjìn, háishì yào tínɡxiàlái jiēshòu ānjiǎn de.)A: Seems that I might as well just run at the Olympic Park. It's close to my home. I don't need to go through any security checks or pay any admission fees.那我还不如直接就去奥林匹克森林公园跑步好了。那儿还离我家近。没安检,没门票。(nà wǒ háibùrú zhíjiē jiùqù àolínpǐkè sēnlín ɡōnɡyuán pǎobù hǎo le. nàer hái lí wǒjiā jìn. méi ānjiǎn, méi ménpiào.)

Illustration: Xia Qing/GT