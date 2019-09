Learning Chinese

match start开局(kāijú)A: Did you watch yesterday night's Ultimate Fighting Championship? China's Zhang Weili beat her opponent just 42 seconds after match start to win the championship.昨天晚上的无限制综合格斗比赛你看了么?中国的张伟丽开局只用四十二秒就击败了对手,夺冠了。(zuótiān wǎnshànɡ de wúxiànzhì zōnɡhé ɡédòu bǐsài nǐ kàn le me? zhōnɡɡuó de zhānɡwěilì kāijú zhǐyònɡ sìshíèr miǎo jiù jībài le duìshǒu, duóɡuàn le.)B: I saw it. It was amazing. I usually don't pay attention to this competition, but after she won there were media reports everywhere.我看了。太精彩了。我其实平时不关注这个比赛,但她赢了以后媒体报道铺天盖地的。(wǒkàn le. tài jīnɡcǎi le. wǒ qíshí pínɡshí bùɡ uānzhù zhèɡè bǐsài, dàntā yínɡ le yǐhòu méitǐ bàodào pūtiān ɡàidì de.)A: This is China's first UFC win after all.这可毕竟中国第一个无限制综合格斗比赛世界冠军。(zhè kě bìjìnɡ zhōnɡɡuó dìyīɡè wúxiànzhì zōnɡhé ɡédòu bǐsài shìjiè ɡuànjūn.)B: Yup. Watching her fight inspired me to go get some exercise and strengthen my body and mind.是的。看完她的比赛,我也被激励,要好好运动,强健体魄了。(shìde. kànwán tā de bǐsài, wǒyě bèi jīlì, yào hǎohǎo yùndònɡ, qiánɡjiàn tǐpò le.)

Illustration: Xia Qing/GT