Children play table tennis in celebration of World Table Tennis Day in Beirut, Lebanon, on April 23, 2023. (Xinhua/Bilal Jawich)

Participants play table tennis in celebration of World Table Tennis Day in Beirut, Lebanon, on April 23, 2023. (Xinhua/Bilal Jawich)

Participants play table tennis in celebration of World Table Tennis Day in Beirut, Lebanon, on April 23, 2023. (Xinhua/Bilal Jawich)