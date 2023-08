A supermoon is seen in the sky over Cairo, Egypt, on Aug. 1, 2023.(Photo: Xinhua)

A supermoon is seen in the sky over Cairo, Egypt, on Aug. 1, 2023.(Photo: Xinhua)

A full supermoon rises over Gaza City, on Aug. 1, 2023.(Photo: Xinhua)

A supermoon is seen over Brac Island, Croatia, on Aug. 1, 2023.(Photo: Xinhua)