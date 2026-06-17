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Little dragons
By CNS Photo Published: Jun 17, 2026 11:23 PM
Children from a kindergarten in Fuzhou, East China's Fujian Province take part in a dry-land dragon boat race on June 17, 2026, to welcome the upcoming Dragon Boat Festival, which falls on June 19 this year. Photo: CNS Photo

Children from a kindergarten in Fuzhou, East China's Fujian Province take part in a dry-land dragon boat race on June 17, 2026, to welcome the upcoming Dragon Boat Festival, which falls on June 19 this year. Photo: CNS Photo




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