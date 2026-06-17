Little dragons

Children from a kindergarten in Fuzhou, East China's Fujian Province take part in a dry-land dragon boat race on June 17, 2026, to welcome the upcoming Dragon Boat Festival, which falls on June 19 this year. Photo: CNS Photo
Children work together to “race dragon boats” on land in Huangshan City, East China’s Anhui Province, on June ...
A zookeeper at Qingdao Forest Wildlife World in Qingdao, East China’s Shandong Province, feeds a hippo custom-made zongzi, ...
A drone photo taken on June 14, 2026 shows dragon boat teams taking part in a waterborne parade ...