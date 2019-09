Learning Chinese

snow skin mooncake冰皮月饼(bīnɡpí yuèbǐnɡ)A: Our company gave us mooncakes yesterday.我们单位昨天发月饼了。(wǒmén dānwèi zuótiān fā yuèbǐnɡ le.)B: This early? The Mid-Autumn Festival isn't here yet, right?这么早?中秋节不是还没到么?(zhèmezǎo? zhōnɡqiūjié búshì hái méidào me?)A: Yeah. We always give them out early.对。我们一直都发得比较早。(duì. wǒmén yīzhí dōu fādé bǐjiàozǎo.)B: What kind of mooncakes? Not five nut ones?什么样的月饼呀?不会是五仁的吧?(shíme yànɡ de yuèbǐnɡ ya? búhuì shì wǔrén de ba?)A: Nope. Snow skin mooncakes, my favorite.不。是我最喜欢的冰皮月饼。(bù. shìwǒ zuì xǐhuān de bīnɡpí yuèbǐnɡ.)B: I've never actually eaten a snow skin mooncake.我其实一直没吃过冰皮月饼。(wǒ qíshí yīzhí méi chīɡuò bīnɡpí yuèbǐnɡ.)A: Hong Kong eats them more, but they have caught on in the mainland in recent years.香港吃的比较多,近几年大陆才火起来的吧。(xiānɡɡǎnɡ chī de bǐjiào duō, jìn jǐnián dàlù cái huǒqǐlái de ba.)

Illustration: Xia Qing/GT