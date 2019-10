Learning Chinese

osteoporosis骨质疏松(ɡǔzhì shūsōnɡ)A: There are so many kinds of holidays. Two days ago I learned that there is a World Osteoporosis Day.各种节日真多。前两天我发现还有个世界骨质疏松日。(ɡèzhǒnɡ jiérì zhēnduō. qiánliǎnɡtiān wǒ fāxiàn háiyǒu ɡè shìjiè ɡǔzhì shūsōnɡ rì.)B: Which day was that?哪天呀?(nǎtiān ya?)A: October 20 of every year.每年的10月20日。(měinián de shíyuè èrshírì.)B: Previously, those that suffered from osteoporosis were all elderly people 70 to 80 years of age, but now young people have begun suffering from this type of disease.以前患者都是七八十岁的老年人,现在有些年轻人也开始得这种病了。(yǐqián huànzhě dōushì qībāshísuì de lǎoniánrén, xiànzài yǒuxiē niánqīnɡrén yěkāishǐ dé zhèzhǒnɡ bìnɡ le.)A: These young people smoke, drink and stay up all night. This type of unhealthy lifestyle can lead to osteoporosis.年轻人抽烟,喝酒和熬夜。这些不健康的生活方式都可能导致骨质疏松。(niánqīnɡrén chōuyān, hējiǔ hé áoyè. zhèxiē bùjiànkānɡ de shēnɡhuó fānɡshì dōu kěnénɡ dǎozhì ɡǔzhì shūsōnɡ.)B: Young people really should be careful.年轻人是得多注意了。(niánqīnɡrén shìdéi duōzhùyì le.)

Illustration: Xia Qing/GT