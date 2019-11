Learning Chinese

online game网游(wǎnɡyóu)A: It's really frightening to see kids so immersed in games. After my little brother gets home from school, he never lets go of his cell phone. He just keeps playing.现在的孩子沉迷游戏的样子真可怕。我弟弟放学回家,手机就没放下来过。一直在玩。(xiànzài de háizi chénmí yóuxì de yànɡzi zhēn kěpà. wǒ dìdi fànɡxué huíjiā, shǒujī jiù méi fànɡxià lái ɡuò. yīzhí zài wán.)B: So isn't that why the country introduced that policy? From 10 pm to 8 am, minors are prohibited from playing online games. The amount of money they can put on their account is also limited.所以国家不是出台政策了嘛?未成年人晚上10点到早上八点禁止玩网游。充值金额也有了限制。(suǒyǐ ɡuójiā bùshì chūtái zhènɡcè le ma? wèichénɡnián rén wǎnshànɡ shídiǎn dào zǎoshànɡ bādiǎn jìnzhǐ wán wǎnɡyóu. chōnɡzhí jīn'é yě yǒu le xiànzhì.)A: I am in full support of this. He's already failed three classes this semester.我全力支持。他这个学期考试已经挂了三科了。(wǒ quánlì zhīchí. tā zhèɡè xuéqī kǎoshì yǐjīnɡ ɡuà le sānkē le.)B: Well, since I'm an adult, I can stay up all night playing.还好我已经成年了,我今晚就玩个通宵。(háihǎo wǒ yǐjīnɡ chénɡnián le, wǒ jīnwǎn jiù wán ɡè tōnɡxiāo.)

Illustration: Xia Qing/GT