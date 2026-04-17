CHINA / SOCIETY
Shenzhou-21 taikonauts complete third series of extravehicular activities
By Xinhua Published: Apr 17, 2026 12:07 PM
This screen image captured at Beijing Aerospace Control Center on April 16, 2026 shows Shenzhou-21 taikonaut Wu Fei performing extravehicular activities (EVAs) outside China's orbiting space station. (Photo by Zhang Fan/Xinhua)

The Shenzhou-21 crew aboard China's orbiting space station completed their mission's third series of extravehicular activities on Friday, according to the China Manned Space Agency.

The taikonaut trio -- Zhang Lu, Wu Fei and Zhang Hongzhang -- worked for roughly 5.5 hours and completed their tasks at 1:36 a.m. (Beijing Time), assisted by the space station's robotic arm and a team on Earth.

To date, Zhang Lu has conducted a total of 7 extravehicular activities, setting a new record for the most spacewalks by a Chinese taikonaut.

This screen image captured at Beijing Aerospace Control Center on April 16, 2026 shows Shenzhou-21 taikonauts Wu Fei (L) and Zhang Lu preparing to perform extravehicular activities (EVAs) outside China's orbiting space station. (Photo by Zhang Fan/Xinhua)

