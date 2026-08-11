Typhoon Dolphin inflicts downpours on multiple regions in China

An aerial drone photo taken on Aug. 10, 2026 shows an excavator carrying out emergency repairs on a mountain road blocked by a landslide in Yongjia County in Wenzhou, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Jiang Han)Typhoon Dolphin is moving inland after making two landfalls along the coast of east China's Zhejiang Province and is expected to bring heavy precipitation to more than 10 provincial-level regions, according to China's National Meteorological Center on Monday.
Electrical workers drive to a damaged power facility in Wenzhou, east China's Zhejiang Province, Aug. 10, 2026. (Xinhua/Jiang Han)
A worker clears fallen trees toppled by Typhoon Dolphin on a street of Yongjia County in Wenzhou, east China's Zhejiang Province, Aug. 10, 2026. (Xinhua/Jiang Han)
A delivery rider rides a motorcycle in the rain in Suzhou, east China's Jiangsu Province, Aug. 10, 2026. (Photo by Hang Xingwei/Xinhua)