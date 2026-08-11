Typhoon Dolphin inflicts downpours on multiple regions in China

An aerial drone photo taken on Aug. 10, 2026 shows an excavator carrying out emergency repairs on a mountain road blocked by a landslide in Yongjia County in Wenzhou, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Jiang Han)

Typhoon Dolphin is moving inland after making two landfalls along the coast of east China's Zhejiang Province and is expected to bring heavy precipitation to more than 10 provincial-level regions, according to China's National Meteorological Center on Monday.The center issued a blue typhoon warning on Monday morning, forecasting persistent heavy rainfall through Wednesday in regions including Zhejiang, Jiangsu, Henan and Hebei. Some areas are likely to experience torrential rain, thunderstorms and strong winds.Authorities in multiple localities have made all-out efforts in flood prevention and typhoon response.

Electrical workers drive to a damaged power facility in Wenzhou, east China's Zhejiang Province, Aug. 10, 2026. (Xinhua/Jiang Han)

A worker clears fallen trees toppled by Typhoon Dolphin on a street of Yongjia County in Wenzhou, east China's Zhejiang Province, Aug. 10, 2026. (Xinhua/Jiang Han)

A delivery rider rides a motorcycle in the rain in Suzhou, east China's Jiangsu Province, Aug. 10, 2026. (Photo by Hang Xingwei/Xinhua)