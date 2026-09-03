China's Xinjiang accelerates green, smart energy transition

An aerial drone photo shows an all-vanadium redox flow energy storage integrated project of China Three Gorges Corporation (CTG) in Jimsar, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 30, 2026. (Photo by He Long/Xinhua)
Staff members inspect a pilot facility for carbon dioxide miscible flooding at Xinjiang Oilfield Company of China National Petroleum Corporation (CNPC) in Karamay, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 1, 2026. (Xinhua/Ding Lei)
Staff members do patrol checking at a shale oil joint station of Jiqing Oilfield operation area of Xinjiang Oilfield Company of China National Petroleum Corporation (CNPC) in Jimsar, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 30, 2026. (Xinhua/Ding Lei)
Staff members check equipment in Jiqing Oilfield operation area of Xinjiang Oilfield Company of China National Petroleum Corporation (CNPC) in Jimsar, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 30, 2026. (Xinhua/Ding Lei)In 2026, the first year of China's 15th Five-Year Plan period, Xinjiang Uygur Autonomous Region has remained firmly committed to its strategic roles and accelerated the transition toward greener, smarter and more effective energy development and utilization.