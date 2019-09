Learning Chinese

Chat attackrehearsal排练(páiliàn)A: Why haven't you been at the office recently?最近你怎么经常不在办公室啊?(zuìjìn nǐ zěnme jīnɡchánɡ búzài bànɡōnɡshì a?)B: I've been going to rehearsals recently. Our section is preparing a National Day gala and I've been chosen to put on a show.我最近在参加排练。咱们单位要准备一场国庆节晚会,我被选去表演节目了。(wǒ zuìjìn zài cānjiā páiliàn. zánmen dānwèi yào zhǔnbèi yīchǎnɡ ɡuóqìnɡjié wǎnhuì, wǒ bèi xuǎnqù biǎoyǎn jiémù le.)A: You're going to sing and dance on stage? I would never have been able to tell that you have those talents.你还要上台唱歌跳舞?平时没看出来啊。(nǐ háiyào shànɡtái chànɡɡē tiàowǔ? pínɡshí méi kànchūlái a.)B: Don't underestimate me. I know how to play a lot of musical instruments and I'm an okay singer.别小看我。我会的乐器可多了,唱歌也还可以。(bié xiǎokàn wǒ. wǒ huì de yuèqì kě duō le, chànɡɡē yě hái kěyǐ.)A: I really never imagined that's the case. I hope your show is chosen.真是出乎我的意料。期待你们的节目能被选上。(zhēn shì chū hū wǒ de yìliào. qīdài nǐmen de jiémù nénɡ bèi xuǎnshànɡ.)

Illustration: Xia Qing/GT