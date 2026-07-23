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Chinese FM unable to attend ASEAN Plus Three FMs’ meeting due to scheduling reasons: spokesperson
By Global Times Published: Jul 23, 2026 03:42 PM
Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian

Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian


Due to scheduling reasons, Chinese Foreign Minister Wang Yi was unable to participate in the East Asia cooperation series of foreign ministers' meetings in their entirety. A senior Chinese official would represent China at the ASEAN Plus Three Foreign Ministers' meeting, East Asia Summit Foreign Ministers' Meeting, and the ASEAN Regional Forum Foreign Ministers' Meeting, Chinese FM spokesperson Lin Jian said on Thursday in response to a question about why Foreign Minister Wang Yi was absent from the ASEAN Plus Three Foreign Ministers' Meeting on Thursday.

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